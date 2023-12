Weihnachtsgeschenk: 2900 Werke ans Lentos

Erste Ausstellung erst 2025

Der Gesamtwert der „Sammlung Hauser“ wird auf 16,5 Millionen Euro geschätzt. Die Werke verbleiben aktuell in ihrem ursprünglichen Depot, das von der Stadt Linz angemietet wird. Sie werden erstmals 2025 im Lentos in einer umfassenden Ausstellung der Öffentlichkeit präsentiert. Zu Lebzeiten des Sammlers gelten sie als Dauerleihgabe und gehen später als Schenkung an die Stadt Linz und das Lentos.