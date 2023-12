Grünes Licht für den Bau einer neuen Gondelbahn

Kritische Worte der Richter

Sehr wohl merkten die Richter aber an, dass durch die Tourismusindustrie der Druck auf Naturräume grundsätzlich steigt. Im vorliegenden Fall steht aber unstrittig der Erhaltungsgedanke in einem erschlossenen Naturraum im Vordergrund: „Denn das Projekt, das im Rahmen des behördlichen Bewilligungsverfahrens nach Vorbesprechungen und Lokalaugenscheinen mehrmals überarbeitet und hinsichtlich naturschutzfachlicher Belange entscheidend verbessert wurde, dient der Revitalisierung des bestehenden Skibetriebs, damit der Erhaltung und Attraktivierung des gesamten Tourismusgebiets Wurzeralm und in Folge dessen der Erhaltung eines für die regionale Wertschöpfung wesentlichen Wirtschaftsfaktors.“