Magistratschef Peter Jost vom Dienst freigestellt

Der Gemeinderat hat schon vor Monaten beschlossen, dass Jost mit Jahresende in Pension gehen muss. Bürgermeister Scheider hatte den Vertrag im Vorjahr mit dem Notfallparagrafen bis 2025 verlängert, das wird von Parteien bekämpft. Eine juristische Entscheidung steht in dieser Causa noch aus. Noch heuer wird ein neuer Magistratsdirektor bestimmt, der am 1. Jänner 2024 seinen Dienstag antritt. In der Zwischenzeitwird Jost wie in den letzten Monaten von Stephanie Binder vertreten.