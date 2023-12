550-Millionen-Klage gegen Facebook in Spanien

Dem US-Social-Media-Konzern Meta droht in Europa erneut juristischer Ärger. Insgesamt 83 spanische Medienunternehmen gehen rechtlich gegen das Mutterunternehmen von Facebook, WhatsApp und Instagram wegen unlauteren Wettbewerbs vor. In einer Sammelklage verlangen sie eine Entschädigung in Höhe von 550 Millionen Euro für die „systematische und massive Nichteinhaltung europäischer Datenschutzbestimmungen“ im Zeitraum Mai 2018 und Juli 2023.