Auf eiskalter Mission in den Weingärten!

Rund 20 Winzer aus den Bezirken Neusiedl am See, Eisenstadt und Eisenstadt-Umgebung waren in der Nacht von Sonntag auf Montag im eiskalten Einsatz. Überall fielen die Temperaturen tief genug, damit die Weintrauben, die noch an den Stöcken hingen, komplett durchfroren. Und das wiederum ist die Grundvoraussetzung für Eiswein.