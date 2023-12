Kinder ertränkt: Einweisung der Mutter in Anstalt

Traurige Geschworenenverhandlung in St. Pölten, nur drei Wochen vor Weihnachten. Dort nahm am Montag jene Mutter im großen Schwurgerichtssaal Platz, die im Sommer ihre beiden Töchter (sieben Jahre und sieben Monate alt) in Absdorf (NÖ) im Pool ertränkt hatte und anschließend mit ihrem Auto in suizidaler Absicht gegen einen Baum raste. Die Entscheidung auf Einweisung in eine Anstalt fiel nach weniger als einer Stunde Beratung einstimmig.