Kinder ertränkt: Das sagt Mutter vor Verhandlung

Wenn am Adventkranz die erste Kerze brennt und die Augen vieler Kinder auf den Weihnachtsmärkten leuchten, steht im Landesgericht St. Pölten die wohl traurigste Verhandlung des Jahres an. Am Montag wird dort nämlich der Fall jener 36-Jährigen verhandelt, die am 24. Juli ihre beiden Töchter (sieben Jahre und sieben Monate alt) im Schwimmbecken ihres wunderschönen Einfamilienhauses in Absdorf ertränkt hat. Nach der Tat raste Sabine P. in Suizid-Absicht mit ihrem Auto gegen einen Baum. Sie überlebte.