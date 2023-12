2 Kinder darunter: Mann (38) ersticht 4 Menschen

Ein Mann in New York soll vier Menschen mit einem Steakmesser erstochen haben, darunter ein elfjähriges Mädchen und ein zwölfjähriger Bub. Kurz danach sei der Mann am Sonntagmorgen (Ortszeit) von der Polizei gestellt und getötet worden, berichteten die Ermittler. Der 38-Jährige soll im Stadtteil Queens die Taten begangen und dann ein Sofa in Brand gesetzt haben, hieß es weiter.