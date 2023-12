„Gesprächskanäle auch weiterhin offenhalten“

Ungarn sei der direkte Nachbar und man teile nicht nur eine gemeinsame Geschichte, sondern auch aktuelle Herausforderungen. „Daher ist es mir ein besonderes Anliegen, die Gesprächskanäle offenzuhalten und die guten Kontakte für das Burgenland zu nutzen“, betonte Sagartz. Der Neusiedler See sei von enormer Bedeutung für den Tourismus. Sowohl Österreich als auch Ungarn hätten ein starkes Interesse, dass der See auch in Zukunft erhalten bleibt. Eine Zuleitung könne laut Experten helfen. „Jetzt ist aber die Landesregierung gefordert und es heißt, alle Karten auf den Tisch zu legen“, so Sagartz.