Lage entspannt sich, Zugverkehr weiter gestört

A21-Sperre wieder aufgehoben

Trotz entspannterer Wetterlage auch in Bayern fuhren am frühen Sonntag weiterhin keine Züge am Münchner Hauptbahnhof. Von Österreich konnte man via Bahn nicht in die bayrische Landeshauptstadt reisen. Abschnittsweise gesperrt war zudem die Ennstalstrecke bei Schladming. Am Deutschen Eck sind zwischen Salzburg und Kufstein beziehungsweise München bis zumindest Montag keine Fahrten möglich, wie die ÖBB in der Nacht auf Sonntag mitteilten. In einer Mitteilung am Samstagnachmittag war man noch von einer Sperre bis Sonntag ausgegangen.