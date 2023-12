Zwei Feuerwehrleute verletzt, Nacht ohne Strom

Viele „Ausrutscher“

Die meisten der zahlreichen Verkehrsunfälle gingen laut Rotem Kreuz zum Glück glimpflich aus, meist blieb es bei „Ausrutschern“ bei den schwierigen Fahrbedingungen. Ein Unfall am späten Samstagnachmittag in Gschwandt forderte hingegen eine schwerverletzte 23-Jährige: Ein entgegenkommender Pkw (gelenkt von einem 25-Jährigen) kam ins Schleudern und krachte in ihr Auto, in dem auch noch ihre Schwester (18) saß. Alle Unfallbeteiligten sind aus dem Bezirk Gmunden.