Die kleine Wunderwelt in der Rathausgasse

Im Herzen der Bludenzer Altstadt liegt die Rathausgasse 1 mit dem namensgebenden, historischen Gebäude. Über dem Barockportal des Hauses mit dem eingemeißelten Einhorn befindet sich ein kleines, von Efeu umranktes Fenster. Aus diesem schaut mit verträumten Blick Rapunzel auf die Passanten, ihr langes, zu einem Zopf geflochtenes Haar fällt dabei bis zum Torbogen herab. Die Märchengestalt ist ein Hinweis auf das, was sich hinter den Mauern des Gebäudes befindet, denn dort verbirgt sich eine kleine Wunderwelt. Mit Unterstützung der Stadt Bludenz, des Landes und dem „EU Leader Programm“ wurde an der Adresse das „Haus Habakuk“ eingerichtet. In diesem Rahmen wird das große kulturelle und künstlerische Erbe von Arminio Rothstein der Öffentlichkeit präsentiert und zugänglich gemacht. Der Wiener Künstler hat während seines Lebens (1927 bis 1994) hunderte Marionetten, Hand- und Stabpuppen sowie Skizzen und Zeichnungen gefertigt. Viele davon erlangten auch durch das Fernsehen große Bekanntheit.