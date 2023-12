Schlüssel im Zündschloss: Auto vor Nase geklaut

Eigentlich hätte es ein entspannter Besuch gegen 15 Uhr bei einer Bekannten in Gummern werden sollen. „Die 58-Jährige ließ ihren braunen Dacia Duster unversperrt stehen und ließ den Schlüssel im Zündschloss stecken“, berichtet die Polizei in Feistritz an der Drau. „Das nutzen bislang unbekannte Täter gleich aus.“