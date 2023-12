Lederhosen-Schau mit pelzigem Star-Gast

Nicht nur Richard Lugner weiß: Für eine gelungene Veranstaltung bedarf es einem Star-Gast. Auch Modemacher Markus Meindl hat sich diesen Trick wohl abgeschaut. Wenn auch in etwas haariger Form als man es vielleicht erwarten mag: Der„Schwarzacher Bär“ empfing die Gäste von Meindls Lederhosen-Präsentation am Freitag bereits am Eingang seines Geschäftes in St. Johann im Pongau.