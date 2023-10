Ausgestopfter Braunbär kehrt zurück in den Pongau

„Viele von uns haben einen Bären in der Natur noch nie gesehen. Daher ist es verständlich, dass wir diesen Bären, der eine bedauerliche Kollision mit dem Zug hatte, für Schulungszwecke in der Salzburger Jägerschaft dauerhaft als Ausstellungsstück verwenden“, sagt Landesjägermeister Max Mayr-Melnhof. Nach fünfmonatiger aufwendiger Präparationsarbeit durch den Salzburger Betrieb Niedermair war es am Mittwoch so weit und der Bär fand im Landesjagdzentrum in Stegenwald beim Paß Lueg eine andere Art der letzten Ruhestätte.