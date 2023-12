Teamspielerin schmiedet bereits Comeback-Pläne

Ein Sturz, ein brennender Stich und plötzlich ein herausragender Knochen – in dieser schmerzhaften Reihenfolge spielte sich das Malheur am Landhockey-Spielfeld in Mönchengladbach ab. Und das ganz ohne Körperkontakt mit einer gegnerischen Spielerin. Doch auch von der Trainingswoche in Deutschland aus funktionierte die Rettungskette. Und, weil Ruth Konrat Schwester – ebenfalls eine versierte Medizinerin – den Kremser Primarius Dr. Dietmar Dammerer aus der gemeinsamen Ärztezeit in Tirol kannte, war es ein höchst unbürokratischer Weg in das Universitätsklinikum Krems.