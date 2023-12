Dreiste Diebe stahlen Gemeindewagen von Bauhof

Böses Erwachen am frühen Morgen für Gemeindebedienstete in Oberdrauburg im Bezirk Spittal an der Drau: Als sie gegen 07.00 Uhr an ihren Arbeitsplatz kamen, stellten sie fest, dass eines der Dienstfahrzeuge fehlte. Der rote Pkw der Marke Dacia Logan war am Vorabend gegen 18.00 Uhr von einem Mitarbeiter vor dem Bauhof abgestellt worden.