Auto rammte Fußgänger in Tirol - schwer verletzt!

Mit Rettung in die Klinik

Passanten leisteten dem Schwerverletzten sofort Erste Hilfe. Der 53-Jährige wurde nach der notärztlichen Versorgung am Unfallort mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Die beiden Autos wurden leicht beschädigt, die Lenker blieben unverletzt.