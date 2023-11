Zadic setzt Gesetz in rein weiblicher Form durch

„Unsere Gesetze gelten zwar für Menschen aller Geschlechter gleichermaßen, verfasst wurden sie bislang aber immer nur in rein männlicher Form. Frauen waren stets nur ,mitgemeint‘“, so Zadic in einer Aussendung. „Wir drehen den Spieß jetzt um.“ So sollen Gründerinnen und Unternehmerinnen in Österreich sichtbarer gemacht werden.