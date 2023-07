Ministerin legt erstes rein weibliches Gesetz vor

SPÖ: „Sprache schafft Sichtbarkeit“

Anders sieht man das in der SPÖ: „Sprache schafft Realitäten und Sichtbarkeit“, es habe einen „sehr großen Zweck und Sinn“, die Frauen auf diese Art und Weise auch sichtbar zu machen, so Frauensprecherin Eva-Maria Holzleitner. Noch wichtiger wären jedoch Gesetze, die auch inhaltlich Frauen gleichstellen würden, so die Oppositionspolitikerin - etwa ein Lohntransparenzgesetz oder ein Gesetz, das dafür sorge, dass die Karenzzeiten zwischen Eltern fair aufgeteilt werden.