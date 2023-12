„Ich würde mich nicht gegen die Formel 1 wehren“

Der Linzer Porsche-Werkspilot Thomas Preining triumphierte am 22. Oktober in den beiden letzten Rennen der DTM (Deutsches Tourenwagen Masters) auf dem Hockenheimring und holte damit als erster Österreicher den Gesamtsieg in dieser traditionsreichen Motorsportserie. Seither hat sich das Leben des Mannes, der schon mit dem Karriere-Ende spekuliert hatte, auf den Kopf gestellt.