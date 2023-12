Die Maske feiert ihre Rückkehr

Unerwartet kommt sie nicht, ungebeten schon: die Coronawelle. Fast jeder kennt jemanden, der aktuell an Covid-19 erkrankt ist. An die 1000 Burgenländer liegen derzeit krank im Bett. Während sich die Coronaimpfung zum Ladenhüter entpuppt, feiert die Maske in Spitälern und Ordinationen ein Comeback.