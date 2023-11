Flut und Muren: Wenn der Ernstfall geprobt wird

Großübung in der Draustadt

In Villach wurde eine dramatische Hochwasser-Bedrohung samt Folgen simuliert. Mehr als 70 Männer und Frauen vom Krisenstab der Stadt Villach, Feuerwehr, Polizei, Bundesheer, Rotes Kreuz, Samariterbund, Wasserrettung und Bergrettung waren an der Großübung beteiligt.