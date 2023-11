Grenzpolizei gelingt Schlag gegen Drogenschmuggler

Am Dienstagnachmittag führten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Lindau am Grenzübergang Hörbranz eine Pkw-Kontrolle durch. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs entdeckten die Beamten rund ein Kilogramm Kokain, der 27-jährige Fahrer, der aus Vorarlberg nach Deutschland einreisen wollte, wurde zwischenzeitlich in Untersuchungshaft genommen.