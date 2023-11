Karas: „Werde mich in EU-Wahlkampf einmischen“

Karas kündigte außerdem an, dass das Europaparlament ein Büro in Kiew eröffnen werde, um den Kontakt zur ukrainischen Zivilgesellschaft und zu Abgeordneten zu pflegen. Ein entsprechendes Memorandum sei bei einem Besuch des ukrainischen Parlamentspräsidenten Ruslan Stefantschuk am Dienstag in Brüssel unterzeichnet worden.