Rundumschlag: Karas kandidiert nicht mehr für ÖVP

Diametraler Kurs zur ÖVP

Karas fuhr zuletzt etwa in der Migrationsfrage einen diametral anderen Kurs als seine Partei. Im vergangenen Dezember schoss er etwa scharf gegen ÖVP-Innenminister Gerhard Karner und dessen Schengen-Blockade für Bulgarien und Rumänien. Diese trage nichts zur Lösung bei den Asylzahlen bei und habe damit auch nichts direkt zu tun. Beides zu vermischen, sei „unverantwortlich und unsäglich“, so Karas damals in Richtung Karner.