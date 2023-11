Bildungsangebot treibt Bio-Wende weiter voran

Experten und Praktiker helfen bei Umstellung

Ganz nach dem Motto „Wie kann die Umstellung auf Bio in den Küchen der Gemeinschaftsverpflegung erfolgreich gelingen“ folgte in Raiding die Auftaktveranstaltung. „Wir wollen die Küchenverantwortlichen begleiten und ihnen zeigen, wie sie BIO im Betrieb nachhaltig implementieren können“, erklärt Vize-Landeschefin Astrid Eisenkopf. Dafür stehen namhafte Experten und Praktiker zur Verfügung, die in den letzten Jahren ihre Küchen auf Bio umgestellt haben.