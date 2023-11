Der Himmel über Europa ist voller LASK-Flugzeuge

Anfield Road, Liverpool L4 0TH. Ob über London, Manchester oder direkt: Von Oberösterreich führen derzeit gefühlt alle Fußball-Wege nur an diese eine weltbekannte Adresse. An die Heimstätte des Liverpool FC. Auf die am Mittwoch ab 14 Uhr auch der LASK Kurs nimmt, um sich morgen einer aus einem 877-Millionen-Euro-Kader rekrutierten Elf entgegenzustellen. Was beim „Hinspiel“-1:3 in Linz phänomenaler geklappt hat als erhofft: Schließlich lag der LASK zur Pause dank Flo Fleckers Superknaller in Front