Lokale, über die man spricht: Mesze

Ach ja, die griechische Küche! Oft gescholten und ebenso oft verkannt, kann sie in kulinarische Abgründe ebenso führen wie zu einsamen Höhenflügen (gefüllter Hahn im Mani Mani in Athen). Das neue Restaurant MESZE gleich neben dem Prater in Wien liegt irgendwo in der Mitte: Hier wird bodenständige griechische Kost aufgetischt, aber in einer Qualität, die auch Skeptiker überzeugen sollte. Schon das Ambiente im nordischen Hellholzmöbel-Stil hebt sich wohltuend vom üblichen Sirtaki- und „Mamma Mia!“-Kitsch ab - auf den wummernden Techno-Soundteppich könnte das Lokal allerdings ebenfalls gut verzichten.