Helden der Pandemie „wie nasser Fetzen behandelt“

Entscheidende Tage zwischen Verhandlung und Streik

Für den Handel haben die Gewerkschaften Warnstreiks angekündigt, in der Metallindustrie wurde bereits tageweise gestreikt. Der Fachverband der Metalltechnischen Industrie mit seinen rund 135.000 Beschäftigten verhandelt am Donnerstag in der achten Runde den Kollektivvertrag 2024. In die KV-Verhandlungen starten weiters die Fahrradbotinnen und Fahrradboten. Die Gewerkschaft vida fordert neben rahmenrechtlichen Verbesserungen im KV eine Erhöhung der Mindestlöhne auf 2000 Euro brutto im Monat.