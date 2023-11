Fehervar bleibt Lieblingsgegner der Eisbullen

Die zweite Strafe gegen die Eisbullen und in dieser Unterzahl der abgefangene Befreiungsschlag von Wukovits – so gingen die Ungarn zu Beginn des Mitteldrittels mit 1:0 in Führung. In einer Partie mit zunächst wenigen Höhepunkten, vielen Zweikämpfen auf engstem Raum und einem Bulls-Goalie Tolvanen, der nicht nur bei zwei Gäste-Alleingängen auf dem Posten war. Die Hausherren (weiter ohne Nissner und Lewington) hatten Probleme, sich länger im Gegnerdrittel einzunisten. Als der Forecheck einmal fruchtete, bediente Robertson Hochkofler – und der bezwang Fehervar-Torhüter Roy im zweiten Versuch.