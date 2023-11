Mit einem Bus-Ticket Krebskranken helfen

Spender dürfen sich kleine Kunstwerke abholen

Das Besondere daran: Die Fahrt ist grundsätzlich kostenlos. Wer aber Gutes tun möchte, hat die Möglichkeit sogenannte „Spenden-Tickets“ in der Höhe von fünf, zehn, 20 und 50 Euro zu kaufen. Der Erlös geht an die Krebshilfe. „Ab einem Betrag von 20 Euro dürfen sich Spender dafür am Klagenfurter Christkindlmarkt kleine Geschenke von Künstler Martin Egger abholen“, heißt es seitens der Stadt. Egger stellt dafür künstlerische Christbaumkugeln und beleuchtete Deko-Flaschen zur Verfügung. Dafür muss lediglich das Ticket beim Marktstand des Künstlers vorgezeigt werden. Die Weihnachtsaktion läuft bis einschließlich 23. Dezember.