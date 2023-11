Soldaten-Frauen gehen auf Straße, flehen Putin an

Mittlerweile schreiben wir Tag 632 in dem als sehr brutal und blutig geltenden Ukraine-Krieg. Aufgrund der gewaltigen Repressionen im Land schien es bereits, als gäbe es in Russland keine kritischen Stimmen mehr. Doch der Schein trügt. Am 7. November dieses Jahres gingen Dutzende russische Frauen, deren Männer aktuell in der Ukraine kämpfen müssen, auf die Straße, wie der Telegram-Kanal „Put domoj“ berichtet.