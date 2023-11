Russland: Kannibale nach Militärdienst begnadigt

Freilassung nach nur halbem Jahr Dienst in berüchtigter Einheit

Erst 2030 war frühestens eine Entlassung aus der Haft vorgesehen. Doch dann diente der junge Mann in der berüchtigten „Storm Z“-Einheit der russischen Armee. Mit nur sechs Monaten Militärdienst hat er seine Verbrechen für den russischen Staat nun abgebüßt: Er wurde von Präsident Wladimir Putin begnadigt - so wie es ihm bei der Rekrutierung im Gefängnis versprochen worden war.