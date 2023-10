Morde von Kriegsrückkehrern dürfen nicht in Medien

Immer häufiger wird gemeldet, dass Rückkehrer aus der Ukraine in Russland unschuldige Menschen ermorden. Manche der dokumentierten Taten sind an Grausamkeit nicht zu überbieten. Nun sorgt ein neuer Fall für Aufruhr: Ein russischer Nationalgardist hat einen Monat nach Beendigung seines Einsatzes an der Front seine Ehefrau umgebracht. Um Panik in der russischen Gesellschaft entgegenzuwirken, überlegt sich der Kreml mittlerweile Schritte.