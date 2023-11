IS-Terroristen erneut verurteilt: Zwei Jahre Haft

Angeklagte distanzieren sich vor Gericht vom IS

Doch die Haftstrafen dürften bei den Jugendlichen nicht fruchten, stellt die Staatsanwältin fest. Denn schon wieder lautet der Vorwurf auf Verbreitung von Propaganda des IS. Am ersten Prozesstag distanzieren sich aber beide Angeklagten bestimmt von der Terror-Organisation. Der 18-jährige Bosnier, wäre verwirrt gewesen, hätte nicht mehr zwischen richtig und falsch unterscheiden können. Sein Anwaltsduo Andreas Schweitzer und Sebastian Lesigang betont ebenfalls, dass ihr Mandant mit dem IS nichts mehr am Hut hätte.