Verurteilte IS-Anhänger schon wieder vor Gericht

Im Wiener Landesgericht beteuern nun beide, dass sie sich vollkommen von der Terrororganisation und dem Gedankengut abgewendet hätten. „Ich bereue die Sachen, die ich gemacht habe. Ich bin nicht für den IS. Ich wusste damals nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Ich war verwirrt“ - jetzt hätte der 18-Jährige eine kleine Tochter und mit dem Islamischen Staat nichts mehr am Hut.