Pensionskassen können Finanz-Lücke schließen

VBV-Generaldirektor Andreas Zakostelsky im Interview mit dem stv. „Krone“-Chefredakteur Georg Wailand: „Es ist schon so, dass ein Drittel der Menschen in Teilzeit beschäftigt ist, da wächst eine bedrohliche Pensionslücke heran. Eine betriebliche Altersvorsorge könnte da Abhilfe schaffen: Durch regelmäßige Einzahlungen z. B. in eine Pensionskasse wird dieselbe staatliche Bruttopension von 2188 Euro für Männer und 1971 Euro für Frauen (14-mal jährlich) erreicht. Bei Frauen in Teilzeit ab 24 Jahren wären 150 Euro Einzahlung pro Monat nötig, für Frauen ab 36 Jahren 180 Euro, bei Männern ab 24 Jahren wären 170 euro im Monat und ab 36 Jahren 200 Euro nötig.“