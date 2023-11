Die „Wander-Haie“ sollen die Serie brechen

Der Plan ist klar

Wobei: In der Fremde hält sich aktuell der Arbeits-„Genuss“ für die Haie stark in Grenzen! Zuletzt vier Niederlagen am Stück, nur Platz elf in der Auswärts-Tabelle, nur drei Siege, mickrige zwölf Treffer in neun Partien. „Es ist nicht ganz so einfach für uns. Wir brauchen noch mehr Überzeugung. Der Sieg gegen das Top-Team Villach sollte uns die auch verleihen.“ Doch der Headcoach der „Wander-Haie“ will bereits heute in Klagenfurt, zum Ende der ersten Hälfte im ICE-Grunddurchgang, die Minus-Serie beendet sehen. „Klar, der Plan sind auch gegen den KAC drei Punkte.“ Auch wenn O’Keefe höchstwahrscheinlich weiter auf seine heimischen Angriffs-Cracks Dario Winkler und Valentin Ploner (krank) verzichten wird müssen - für das Doppel am Wochenende sollten die beiden definitiv zurückkehren.