Paris Hilton freut sich auf erstes Fest zu viert

Paris zeigt sich beim Windeln wechseln

Viele Familienmomente wird es künftig wohl auch für die Fans zu sehen bekommen. In der zweiten Staffel von „Paris in Love“ werde sie nämlich auch beim Windeln wechseln und bei alltäglichen Mama-Aufgaben zu sehen sein. Es sei aufregend, dass ihre Anhänger „diesen neuen Lebensabschnitt“ zu sehen bekommen, so Hilton. „Es fühlt sich wie die beste Ära bis jetzt an und ich bin einfach aufgeregt, sie der Welt zu zeigen.“