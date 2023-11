Austrittspolitik: Träumen die Ungarn vom Huxit?

Die Unterstützung für die Europäische Union hat sich einer Umfrage des US-Meinungsforschungsinstituts Pew Research Center zufolge in nur einem Jahr um zehn Prozentpunkte verringert. 39 Prozent der Ungarn seien der EU gegenüber negativ eingestellt, was um acht Prozentpunkte über dem EU-Durchschnitt liege. Einen „Huxit“ sehen Experten trotzdem nicht am Horizont.