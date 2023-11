EU könnte Ungarn 900 Millionen Euro zahlen

Die EU-Kommission stimmte am Donnerstag einem vorgelegten Plan für Hilfen Ungarns von insgesamt 4,6 Milliarden Euro zu. Die Kommission will darin keine politische Entscheidung erkennen, die Ungarns Regierung bewegen soll, sein Veto in anderen Fragen aufzugeben. Dazu zählen zum Beispiel die Hilfe für oder Beitrittsgespräche mit der Ukraine. „Wir sind eine regelbasierte Organisation“, sagte ein Kommissionssprecher am Donnerstag in Brüssel.