Volleyballerin Deisl nach Verletzung nur noch Fan

OP und Reha in Finnland

„Es hat gar nicht so schlimm wehgetan, aber es war schnell klar, dass einiges kaputt ist.“ Am Freitag wird sie operiert, die anschließende Reha absolviert die Seekirchnerin bei ihrem Verein. „Ich rechne mit sechs bis neun Monaten Ausfallzeit, bleibe bis Saisonende in Finnland“, will sie ihre Kolleginnen weiterhin anfeuern.