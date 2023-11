Mädchen wollte Essen von Schülern und zückte Waffe

Mit einem Messer, das sie an einer Kette um den Hals trug, soll eine 15-Jährige am Montag am Bahnhof in Mürzzuschlag mehrere Schüler bedroht haben. Dabei dürfte die Klinge in ihrer rechten Hand zwischen Mittel- und Ringfinger hervorgeragt haben. Das Mädchen forderte laut Auskunft der beteiligten Schüler die Herausgabe von Essen. Ein Elfjähriger übergab dem Mädchen daraufhin einen Schokoriegel.