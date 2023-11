Mann starb nach Sprüngen in eiskalten Fluss

Es waren Szenen wie aus einem Film, die sich Sonntagmittag in Salzburg zugetragen hatten. Ein Mann war zuvor in Deutschland vor der bayrischen Landespolizei geflohen, hatte sein gestohlenes Auto bei Tenneck verlassen, ein Polizeifahrzeug gerammt und war zu Fuß geflüchtet. Letztlich entschied er sich für einen Sprung in die eiskalte Salzach und wollte ans andere Ufer schwimmen. Die Einsatzkräfte zogen ihn bewusstlos aus dem Wasser und reanimierten den Mann.