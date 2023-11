Pakete & Co. landen immer wieder im Nachbarort

Wie viele Hauptstraßen es im ganzen Land gibt, ist nicht so leicht zu beantworten. Denn alleine in Klosterneuburg gibt es nämliche mehrere Verkehrswege, die diesen häufigsten aller Straßennamen tragen. Nun besteht die drittgrößte Stadt in Niederösterreich und größte Stadt im Bezirk Tulln allerdings nicht nur aus Klosterneuburg selbst, auch sechs weitere Katastralgemeinden zählen dazu. In vielen davon gibt es aber schon längst kein Postamt mehr, mit der Ausnahme von Höflein an der Donau und (teilsweise) Kritzendorf und Kierling haben alle Orte dieselbe Postleitzahl. Das führt bei der Postzustellung immer wieder zu ungeahnten Problemen.