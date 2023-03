Warum ein Stadtrat selbst „Aushilfspostler“ spielt

Wer in der Hauptstraße oder der Bahnstraße in Gerasdorf wohnt, könnte eigentlich auch im Ortsteil Seyring wohnen, die Wienerstraße und Feldgasse gibt es wiederum in Seyring und Kapellerfeld. Es ist also nicht verwunderlich, dass so mancher Brief hier nicht seinen Adressaten findet. Das Problem ist allerdings nicht neu: Schon vor zwei Jahren wurde es nämlich „gelöst“. Um die Irrläufer durch die doppelten Straßennamen zu unterbinden, wurden mit der Post eigene Zustellorte für die Katastralgemeinden festgelegt. Wer also zusätzlich zur Postleitzahl auch den jeweiligen Ort angibt, sollte seine Briefe und Packerl hernach auch erhalten. Sollte.