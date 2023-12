Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Hunde-Opa Bandit kam leider nach vielen Jahren wieder ins Tierheim zurück. Er ist menschenfreundlich, bei fremden Männern jedoch anfangs etwas reserviert. In seinem letzten Zuhause hat der liebe, zwölfjährige Rüde in einer Wohnung in der Stadt mit einem kleinen Kind und einem zweiten Rüden gelebt. Bandit ist stubenrein, geht brav an der Leine, fährt gerne im Auto mit und kennt die Grundkommandos. Mit Hündinnen versteht er sich sehr gut, bei Rüden entscheidet die Sympathie. Katzen gehören nicht zu seinen Freunden. Aufgrund einer Luftröhrenverengung kann der Vierbeiner kein Brustgeschirr tragen und wird daher am Halsband geführt. Er leidet an Epilepsie, seine Anfälle treten jedoch so selten auf, dass er keine Medikamente erhält. Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail hundevergabe@tierschutz-austria.at melden.