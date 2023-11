Bissig! Der traurige Alltag am Abrichteplatz

Zeichen stehen gut

Am Dienstag traf die „Krone“ die Tierschutzsprecher Josef Hechenberger (ÖVP) und Dietmar Keck (SPÖ), um über notwendige Verbesserungen zu sprechen. „Es wäre wünschenswert, wenn die private Schutzhundeausbildung nicht nur in Wien, sondern landesweit verboten wird. Die umstrittene „Gebrauchshundeausbildung“ sollte nur noch von Trainern abgehalten werden dürfen, die nachweislich tierschutzqualifiziert arbeiten“, so Tierecke-Chefin Maggie Entenfellner nach dem vielversprechenden Termin.