Schlechtes Wetter schuld an Absturz mit 4 Toten?

Schlechte Sicht, starker Westwind und Schneefall könnten dafür verantwortlich sein, dass der Pilot über dem Kasberg in Grünau in Oberösterreich die Kontrolle über sein Kleinflugzeug verlor. Die einmotorige Rockwell Commander 112B verschwand am Samstagmittag auf dem Weg von Tschechien ins kroatische Pula plötzlich vom Flugradar.